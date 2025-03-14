Зеленский ответил, есть ли у Трампа достаточно терпения иметь дело с Путиным

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время встречи с журналистами.

У Зеленского спросили о том, на, его мнению, у Трампа достаточно терпения иметь дело с российским диктатором Владимиром Путиным. На что Зеленский ответил, что политика Трампа нацелена на внутренние дела США.

"Война эта никуда не денется. Война эта должна закончиться. У Президента Трампа и его команды, судя по предвыборной программе, фокус был на внутренней политике", - сказал Зеленский.

В то же время Зеленский считает, что Америка хочет окончания войны россиян против Украины.

30-дневное перемирие в Украине

В начале недели в Саудовской Аравии состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. В результате Вашингтон предложил ввести 30-дневный режим прекращения огня на линии фронта, а Киев поддержал эту инициативу.

Вчера американская делегация прибыла в Российскую Федерацию для обсуждения этого вопроса. Однако, как заявлял помощник Путина Юрий Ушаков, Москва не заинтересована во временных перемириях с Украиной. В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что окончательное решение по этому поводу остается за самим Путиным.

По словам президента Владимира Зеленского, Россия до сих пор не предоставила содержательного ответа на предложение о 30-дневном перемирии. Киев рассчитывает на давление США, чтобы принудить Москву к завершению войны.