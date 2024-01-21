Зеленський відповів, чи довіряє республіканцям у Конгресі США

"Я зустрічався з ними за різних обставин. І здебільшого 99,9% з них на моєму боці й сказали так. В обличчя", - сказав він.

На питання про те, чи довіряє Зеленський республіканцям, він сказав: "Я довіряю результатам".

"До цього ми не могли вижити без допомоги США, підтримки США - це факт. І тому, звичайно, я більше довіряю і розраховую на них сьогодні", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що хотів би, щоб час на роздуми щодо постачання тієї чи іншої зброї був мінімальним. Оскільки, за його словами, зволікання призводить до втрат в Україні. Як приклад він назвав рішення про постачання Україні винищувачів F-16.

Затримки з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не було ухвалене.

У Конгресі США точаться суперечки про подальше фінансування допомоги Україні. Питання блокують республіканці, вимагаючи ухвалити імміграційне законодавство.

У Білому домі очікують, що демократи та республіканці досягнуть угоди у січні 2024 року.

12 січня у Білому домі заявили, що допомогу Україні призупинено до схвалення Конгресом нового фінансування.

За даними The Wall Street Journal, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, як вимагали республіканці, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.