Зеленський про відновлення світла у Києві: чекаємо у першій половині дня

За його словами, сьогодні ввечері 11 областей було повністю знеструмлено. Але станом зараз триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово.

"Київ - дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч, чекаємо на результат на завтра, на першу половину дня", - додав він.