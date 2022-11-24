Зеленський про відновлення світла у Києві: чекаємо у першій половині дня

Відновлення електропостачання у Києві очікується вже завтра, 24 листопада, у першій половині дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
За його словами, сьогодні ввечері 11 областей було повністю знеструмлено. Але станом зараз триває підключення, енергетики та комунальники працюють цілодобово.
"Київ - дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч, чекаємо на результат на завтра, на першу половину дня", - додав він.
Нагадаємо, докладніше про ситуацію зі світлом у регіонах читайте у матеріалі РБК-Україна.
Також повідомлялося, що в знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.
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