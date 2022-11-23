Світло повертається після масових відключень: ситуація у регіонах

Станом на вечір 23 листопада 2022 року відновлюєтья енергопостачання регіонів, які постраждали внаслідок російських ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Київ

Станом на 23:00 енергосистема столиці України заживлена електрикою. Почалося підключення критичної інфраструктури, після чого світло отримають інші споживачі.

Київська область

Енергосистема заживлена. Вже підключено 20% споживачів.

Львівська область

Електропостачання відновлено на 90%. Обласний центр вже зі світлом, проте через планові відключення електрика може бути не у всіх будинках. Також відновлюється подача тепла та води.

Одеська область

Відновлено водо- та теплопостачання. Що стосується світла, то область заживлена, продовжується підключення абонентів.

Запорізька область

Енергосистема регіону заживлена.

Чернівецька область

Теж заживлена, проводяться стабілізаційні відключення.

Чернігівська область

Починається підключення абонентів.

Волинська область

Підключено об'єкти критичної інфраструктури. Далі - побутові споживачі.

Рівненська область

Підключено критичну інфраструктуру.

Черкаська область

Підключена критична інфраструктура та частина побутових споживачів.

Івано-Франківська область

В області вже запроваджено графіки стабілізаційних відключень.

Тернопільська область

Енергосистема заживлена.

Хмельницька область

Критична інфраструктура вже працює. Підключено частину побутових споживачів.

Харківська область

Йде підключення абонентів.

Миколаївська область

Енергосистема регіону заживлена, продовжується підключення споживачів.

Дніпропетровська область

Критичну інфраструктуру вже підключено.