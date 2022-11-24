Зеленский о восстановлении света в Киеве: ждем в первой половине дня

Восстановление электроснабжения в Киеве ожидается уже завтра, 24 ноября, в первой половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

По его словам, сегодня вечером 11 областей были полностью обесточены. Но по состоянию на сейчас продолжается подключение, энергетики и коммунальщики работают круглосуточно.

"Киев - очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь, ждем результат на завтра, на первую половину дня", - добавил он.