Зеленский о восстановлении света в Киеве: ждем в первой половине дня
Восстановление электроснабжения в Киеве ожидается уже завтра, 24 ноября, в первой половине дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.
По его словам, сегодня вечером 11 областей были полностью обесточены. Но по состоянию на сейчас продолжается подключение, энергетики и коммунальщики работают круглосуточно.
"Киев - очень сложная ситуация. Работы будут продолжаться всю ночь, ждем результат на завтра, на первую половину дня", - добавил он.
Напомним, подробнее о ситуации со светом в регионах читайте в материале РБК-Украина.
Также сообщалось, что в обесточенных районах Киева для оповещения о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.
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