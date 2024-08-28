Зеленський про відновлення енергетики після атак РФ: маємо вийти на зменшення дефіциту

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти 26 та 27 серпня завдали масованих ударів по Україні. Атака у понеділок стала наймасштабнішою з початку війни.

Пріоритетною ціллю росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, по них били за допомогою ракет з касетними боєприпасами.

Після атаки ворога у країні почалися значні проблеми з електропостачанням. У низці регіонів було введено екстрені відключення світла.

Вже наступного дня було задіяно графіки відключень світла. Одночасно обмежували три та чотири черги.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, жорсткі графіки відключень світла можуть діяти ще до вихідних. Вже наступного тижня очікується покращення ситуації.

Більш детально про наслідки атак росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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