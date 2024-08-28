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Зеленський про відновлення енергетики після атак РФ: маємо вийти на зменшення дефіциту

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні продовжується відновлення енергетичних об'єктів після кількох масованих ударів росіян. Очікується зменшення дефіциту у системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, сьогодні про відновлення енергосистеми після російських обстрілів йому доповідав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Максимально працюють ремонтні бригади, необхідні комунальні служби та державні структури. Маємо вийти на зменшення дефіциту", - зазначив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти 26 та 27 серпня завдали масованих ударів по Україні. Атака у понеділок стала наймасштабнішою з початку війни.

Пріоритетною ціллю росіян стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, по них били за допомогою ракет з касетними боєприпасами.

Після атаки ворога у країні почалися значні проблеми з електропостачанням. У низці регіонів було введено екстрені відключення світла.

Вже наступного дня було задіяно графіки відключень світла. Одночасно обмежували три та чотири черги.

Як розповів у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, жорсткі графіки відключень світла можуть діяти ще до вихідних. Вже наступного тижня очікується покращення ситуації.

Більш детально про наслідки атак росіян - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЕлектроенергіяВійна в УкраїніВідключеня світлаВимкнення світлаГрафік відключення світла