Головна » Новини » Політика

Зеленський відмовився говорити про можливу нову посаду для Дмитра Кулеби

Середа 07 січня 2026 15:09
UA EN RU
Зеленський відмовився говорити про можливу нову посаду для Дмитра Кулеби Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський не став відповідати на питання щодо можливої нової посади для колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час спілкування з журналістами.

Зеленського запитали про його нещодавню зустріч з Дмитром Кулебою, і чи розглядає президент для нього нову роль або посаду в державних інституціях.

"Не скажу", - відповів глава держави.

Зустріч Зеленського з Кулебою

Нагадаємо, 5 січня президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишнім міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорили ситуацію навколо України - як політичну, так і інформаційну.

За інформацією джерела РБК-Україна, Зеленський шукає нові формати роботи Служби зовнішньої розвідки. У зв'язку з цим він провів зустріч з Кулебою.

За словами джерела, Зеленський також давно задумувався над тим, щоб знайти нову системну позицію для Кулеби. Але, як підкреслив співрозмовник, багато чого залежить від амбіцій та бажань самого ексміністр.

Йдеться або про спеціальний формат роботи, в якості радника чи представника президента, формального чи неформального. Або ж про те, щоб Кулеба очолив ту чи іншу інституцію.

