Зеленський відповів Орбану щодо блокування України в ЄС: не треба нас втягувати у свої вибори

Президент Володимир Зеленський розповів про відкриття трьох кластерів для України в ЄС, підкресливши, що всі країни-члени підтримують цей крок, окрім Угорщини.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.
Зеленський заявив, що відкриття трьох кластерів у переговорах з Євросоюзом підтримають усі країни-члени ЄС, окрім однієї - Угорщини.
За його словами, технічну готовність до відкриття кластерів Україна планує до середини літа, попри те, що зустрічі з угорськими представниками не принесли конкретних результатів.
"Поставлене завдання на середину літа - підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. Це дуже важко. Таке завдання отримала наша команда. Вчора була доповідь Стефанішиної (віце-прем'єр з питань європейської інтеграції України- ред). Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни", - зазначив Зеленський.
Він також додав, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу, що, за його словами, показує, що політика угорського уряду не відповідає настроям громадян.
"Просто не треба нас втягувати у свої вибори. Він (Орбан - ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС", - наголосив президент.
Зеленський сказав, що угорська влада намагається "накручувати" своїх громадян, але зазначив, що цей підхід не принесе вигоди в довгостроковій перспективі.
Він також закликав угорських лідерів не втягувати Україну у внутрішні політичні процеси країни.
Нагадаємо, Угорщина не дає свою згоду на початок переговорів про вступ України до Євросоюзу.
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже навіть організував соцопитування населення країни, щоб дізнатися, чи підтримують вони членство України в ЄС.
Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.
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