Зеленський відповів Орбану щодо блокування України в ЄС: не треба нас втягувати у свої вибори

Зеленський заявив, що відкриття трьох кластерів у переговорах з Євросоюзом підтримають усі країни-члени ЄС, окрім однієї - Угорщини.

За його словами, технічну готовність до відкриття кластерів Україна планує до середини літа, попри те, що зустрічі з угорськими представниками не принесли конкретних результатів.

"Поставлене завдання на середину літа - підготувати до відкриття технічну готовність трьох кластерів. Це дуже важко. Таке завдання отримала наша команда. Вчора була доповідь Стефанішиної (віце-прем'єр з питань європейської інтеграції України- ред). Вона мені сказала, що ми вважаємо, що до 1 липня ми технічно будемо готові. Вважаємо, що всі будуть нас підтримувати, окрім відповідної країни", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що 70% угорців підтримують вступ України до Євросоюзу, що, за його словами, показує, що політика угорського уряду не відповідає настроям громадян.

"Просто не треба нас втягувати у свої вибори. Він (Орбан - ред.) це робить. Тим, що він нас блокує в ЄС", - наголосив президент.

Зеленський сказав, що угорська влада намагається "накручувати" своїх громадян, але зазначив, що цей підхід не принесе вигоди в довгостроковій перспективі.

Він також закликав угорських лідерів не втягувати Україну у внутрішні політичні процеси країни.