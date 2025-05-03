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Зеленский об открытии трех кластеров с ЕС: Венгрия единственная страна, которая блокирует

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент Владимир Зеленский рассказал об открытии трех кластеров для Украины в ЕС, подчеркнув, что все страны-члены поддерживают этот шаг, кроме Венгрии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

Зеленский заявил, что открытие трех кластеров в переговорах с Евросоюзом поддержат все страны-члены ЕС, кроме одной - Венгрии.

По его словам, техническую готовность к открытию кластеров Украина планирует к середине лета, несмотря на то, что встречи с венгерскими представителями не принесли конкретных результатов.

"Поставленная задача на середину лета - подготовить к открытию техническую готовность трех кластеров. Это очень трудно. Такую задачу получила наша команда. Вчера был доклад Стефанишиной (вице-премьер по вопросам европейской интеграции Украины- ред). Она мне сказала, что мы считаем, что до 1 июля мы технически будем готовы. Считаем, что все будут нас поддерживать, кроме соответствующей страны", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что 70% венгров поддерживают вступление Украины в Евросоюз, что, по его словам, показывает, что политика венгерского правительства не соответствует настроениям граждан.

"Просто не надо нас втягивать в свои выборы. Он (Орбан - ред.) это делает. Тем, что он нас блокирует в ЕС", - подчеркнул президент.

Зеленский сказал, что венгерские власти пытаются "накручивать" своих граждан, но отметил, что этот подход не принесет выгоды в долгосрочной перспективе.

Он также призвал венгерских лидеров не втягивать Украину во внутренние политические процессы страны.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Венгрия не дает свое согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Премьер Венгрии Виктор Орбан уже даже организовал соцопрос населения страны, чтобы узнать, поддерживают ли они членство Украины в ЕС.

Сам Орбан похвастался в соцсетях, что проголосовал против украинского вступления в Евросоюз.

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