Зеленський відкинув можливість територіальних поступок: жодних ліній для зла не існує

"Чи може Путін виграти війну? Ні, бо ми з вами не маємо права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні, бо жодних ліній для зла не існує, що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною...Гітлер долав лінію за лінією, так само це робить сьогодні Путін", - заявив глава держави.

Зеленський висловив впевненість, що Україна зможе виграти війну. Він зазначив, що Україні вірить у свою перемогу, як і союзні війська під час Другої світової війни.

"Чи можемо ми виграти цю битву? Безперечно так. Ми можемо. Україна, Україна, а, отже, Європа. Європа, а, отже, Франція. Я впевнений у цьому, так само як Франція. Франція вірила у свободу, коли ще День Д ще не відбувся, але той день висадки, як і день європейської перемоги був неминучий", - додав президент.