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Зеленский отверг возможность территориальных уступок: никаких линий для зла не существует

Париж, Пятница 07 июня 2024 11:40
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Зеленский отверг возможность территориальных уступок: никаких линий для зла не существует Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не согласится на территориальные уступки для завершения войны. Это только даст паузу России перед новой войной.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление перед Национальным собранием Франции.

"Может ли Путин выиграть войну? Нет, потому что мы с вами не имеем права проиграть. Может ли эта война погаснуть на линиях, которые есть сейчас? Нет, потому что никаких линий для зла не существует, что 80 лет назад, что сейчас. А если кто-то сам попытается нарисовать временные линии, это даст лишь паузу перед новой войной... Гитлер преодолевал линию по линии, так же это делает сегодня Путин", - заявил глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что Украина сможет выиграть войну. Он отметил, что Украина верит в свою победу, как и союзные войска во время Второй мировой войны.

"Можем ли мы выиграть эту битву? Бесспорно да. Мы можем. Украина, Украина, а, следовательно, Европа. Европа, а, следовательно, Франция. Я уверен в этом, равно как Франция. Франция верила в свободу, когда еще День Д еще не состоялся, но тот день высадки, как и день европейской победы, был неизбежен", - добавил президент.

Визит Зеленского во Францию

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных Дню Д - 80-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии во время Второй мировой войны.

Ожидается, что Зеленский во Франции встретится с президентом США Джо Байденом.

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