Зеленский не видит смысла в роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует в ближайшее время распускать Верховную раду. В этом нет смысла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время пресс-конференции, которая транслировалась на Youtube .

"Я не буду распускать парламент", - сказал президент.

По его словам, он как президент должен думать "о стабильной ситуации в Украине, отопление домов", чтобы Украина достойно прошла этот сезон.

"Поэтому распускать, если депутаты голосуют, я даже не понимаю, смысл какой", - добавил он.