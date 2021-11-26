Зеленський не бачить сенсу у розпуску Ради
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський не планує найближчим часом розпускати Верховну раду. У цьому не немає сенсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.
"Я не буду розпускати парламент", - сказав президент.
За його словами, він як президент повинен думати "про стабільну ситуацію в Україні, опалення домівок", щоб Україна гідно пройшла цей сезон.
"Тому розпускати, якщо депутати голосують, я навіть не розумію, сенс який", - додав він.
Нагадаємо, Зеленський у 2019 році розпустив Верховну раду попереднього скликання під приводом відсутності коаліції.