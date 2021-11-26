Зеленский не видит конкретных предложений России по продлению транзита газа

"Я слышал риторику с российской стороны, что они готовы на продление контракта о транзите. Кроме этих заявлений, я ничего не видел. Предметных встреч между нашими людьми, НАКом, например, и "Газпромом" их не было", - сказал президент.

Зеленский напомнил, что контракт заключен до 2024 года. "Мы за продолжение транзита", - сказал он.

Президент отметил, что считает правильным предложение Украины снизить ставку за сверхконтрактный транзит, которая "будет меньше, чем у любых "потоков"".

"Мы готовы, но Россия на это не пошла", - добавил он.