Зеленський не бачить конкретних пропозицій Росії щодо про продовження транзиту газу

"Я чув риторику з російської сторони, що вони готові на продовження контракту про транзит. Окрім цих заяв, я нічого не бачив. Предметних зустрічей між нашими людьми, НАКом, наприклад, і "Газпромом" їх не було", - сказав президент.

Зеленський нагадав, що контракт укладений до 2024 року. "Ми за продовження транзиту", - сказав він.

Президент зазначив, що вважає правильною пропозицію України знизити ставку за понадконтрактний транзит, яка "буде менше, ніж у будь-яких "потоків"".

"Ми готові, але Росія на це не пішла", - додав він.