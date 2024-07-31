Зеленський про відбиту атаку РФ: така ж ефективність захисту потрібна від ракет та авіації

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на відбиту атаку РФ у ніч на 31 липня, заявив, що така ж ефективність захисту необхідна не лише від дронів, а й від ракет, і авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"89 "Шахедів" збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат", - сказав він.

За словами президента, українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення.

"Така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта. І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів - достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", - констатував Зеленський.