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Зеленський про відбиту атаку РФ: така ж ефективність захисту потрібна від ракет та авіації

Україна, Середа 31 липня 2024 14:59
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Зеленський про відбиту атаку РФ: така ж ефективність захисту потрібна від ракет та авіації Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на відбиту атаку РФ у ніч на 31 липня, заявив, що така ж ефективність захисту необхідна не лише від дронів, а й від ракет, і авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"89 "Шахедів" збито за минулу ніч. Усі, які були застосовані російськими терористами під час цієї атаки. І це важливий результат", - сказав він.

За словами президента, українці можуть повністю захистити своє небо від російських ударів, коли мають для цього достатнє забезпечення.

"Така ж ефективність захисту потрібна й від російських ракет, і від бойової авіації окупанта. І це можливо забезпечити. Необхідні достатньо сміливі рішення партнерів - достатньо систем ППО, достатньо далекобійності. А українці зроблять усе правильно та влучно", - констатував Зеленський.

Обстріл РФ по Україні

Окупанти використали 89 "Шахедів" та одну ракети під час обстрілу по Україні в ніч проти 31 липня.

Ця атака стала наймасовішою по Києву з початку 2024 року. Основний удар припав на Київську область. У регіоні сталася пожежа.

ППО збила всі російські дрони. Детальніше про наслідки цієї атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир Зеленський Війна в Україні Дрони
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