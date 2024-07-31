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Зеленский об отбитой атаке РФ: такая же эффективность защиты нужна от ракет и авиации

Украина, Среда 31 июля 2024 14:59
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Зеленский об отбитой атаке РФ: такая же эффективность защиты нужна от ракет и авиации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Украины Влаадимир Зеленский, реагируя на отбитую атаку РФ в ночь на 31 июля, заявил, что такая же эффективность защиты необходима не только от дронов, но и от ракет, и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"89 "Шахедов" сбиты за минувшую ночь. Все, которые были применены российскими террористами во время этой атаки. И это важный результат", - сказал он.

По словам президента, украинцы могут полностью оградить свое небо от российских ударов, когда имеют для этого достаточное обеспечение.

"Такая же эффективность защиты нужна и от российских ракет, и от боевой авиации оккупанта. И это возможно обеспечить. Необходимы достаточно смелые решения партнеров - достаточно систем ПВО, достаточно дальнобойности. А украинцы сделают все правильно и метко", - констатировал Зеленский.

Обстрел РФ по Украине

Оккупанты использовали 89 "Шахедов" и одну ракеты во время обстрела по Украине в ночь на 31 июля.

Эта атака стала самой массированной по Киеву с начала 2024 года. Основной удар пришелся по Киевской области. В регионе произошел пожар.

ПВО сбила все российские дроны. Подробнее о последствиях этой атаки - в материале РБК-Украина.

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