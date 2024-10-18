Зеленський про вибори в США: не знаю, яка буде пропозиція для України, бачимо три шляхи
Україна не знає, якою буде пропозиція США після президентських виборів. Ймовірно, є три різні шляхи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Financial Times.
Зеленський визнав, що результат президентських виборів у США наступного місяця буде вирішальним для майбутнього України та амбіцій щодо вступу до НАТО.
Віце-президент і кандидат від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що в майбутньому обміркує членство України в НАТО. Натомість колишній президент і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував військову допомогу США і заявив, що врегулює конфлікт, як тільки його оберуть.
"Я не знаю, якою буде пропозиція до нас після виборів (в США, - ред.). Ми бачимо три різні шляхи вперед", - сказав Зеленський.
За словами президента, одна з пропозицій - це продовження підтримки, але союзники все ще бояться деяких ризиків.
"Ми бачимо й інші шляхи. Буде більш позитивним? Чи менш позитивний? Чесно кажучи, не знаю. І це дуже чутливо для наших людей", - додав глава держави.
Нагадаємо, у листопаді у США відбудуться вибори президента. Головними кандидатами на цей час є республіканець Дональд Трамп та демократка Камала Гарріс. Детальніше про вибори у США - у матеріалі РБК-Україна.
Вступ України в НАТО
Нагадаємо, що восени 2022 року Україна подала заявку на прискорений вступ в НАТО. Втім, у НАТО заявляли, що Україна не зможе приєднатися до Альянсу до завершення війни.
Нещодавно новий генсек НАТО Марк Рютте припустив, що Україна може стати 33 або 34 членом Альянсу.
У рамках плану перемоги України у війні президент Володимир Зеленський закликав надати запрошення на вступ до НАТО. За його словами, це може бути важелем стримування Росії.
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