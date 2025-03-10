Зеленський вибачився перед Трампом за сварку в Білому домі, - Віткофф

Сварка Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого перебував у Вашингтоні. Він зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Два лідери посварилися під час спілкування з журналістами. Трамп різко відреагував на заяву Зеленського про те, що наслідки війни Росії проти України відчують навіть у США.

Після цього відносини між Україною та США погіршилися. Вашингтон вирішив призупинити військову допомогу українським захисникам. Також припинився обмін розвідданими між країнами.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський написав у Twitter про те, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів. Також він допустив припинення вогню з Росією в небі та на морі. Трамп похвалив такий жест.

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