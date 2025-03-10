Зеленский извинился перед Трампом за ссору в Белом доме, - Уиткофф

Ссора Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля находился в Вашингтоне. Он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Два лидера поссорились во время общения с журналистами. Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о том, что последствия войны России против Украины почувствуют даже в США.

После этого отношения между Украиной и США ухудшились. Вашингтон решил приостановить военную помощь украинским защитникам. Также прекратился обмен разведданными между странами.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter о том, что Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров. Также он допустил прекращение огня с Россией в небе и на море. Трамп похвалил такой жест.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.