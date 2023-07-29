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Зеленський ветував закон про 500 млн гривень на музей Голодомору: з'явився текст

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський наклав вето на закон про надання понад 500 млн гривень на добудову Національного музею Голодомору-геноциду. З'явився тест пропозиції глави держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту законопроєкту №9437.

Президент наголосив, що не заперечує необхідності завершення будівництва музею Голодомору.

Проте, на думку Зеленського, першочерговим завданням зараз є захист суверенітету та територіальної цілісності України, а саме забезпечення національної оборони для відсічі російської агресії.

"Зважаючи на викладене, вважаю, що зусилля всіх державних органів та органів місцевого самоврядування мають бути спрямовані на прийняття життєво необхідних рішень, насамперед тих, що наближають перемогу України, тож пропоную Закон відхилити", - зазначив Зеленський.

Що цьому передувало

Нагадаємо, парламент 13 липня підтримав виділення додаткових грошей на завершення будівництва музею Голодомору, а саме 573,9 млн гривень Але деяких українців обурила така пропозиція. На їх думку, кошти потрібно направити на армію, відновлення пошкодженої інфраструктури, медицину та те, що наближає державу до перемоги.

Вчора стало відомо, що президент ветував закон. Зазначається, що 27 липня законопроєкт повернули до Ради з пропозиціями президента.

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