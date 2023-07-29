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Зеленский ветировал закон о 500 млн гривен на музей Голодомора: появился текст

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский ветировал закон о предоставлении более 500 млн гривен на достройку Национального музея Голодомора-геноцида. Появился тест предложения главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту законопроекта №9437.

Президент подчеркнул, что не отрицает необходимости завершения строительства музея Голодомора.

Однако, по мнению Зеленского, первоочередной задачей является защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно обеспечение национальной обороны для отражения российской агрессии.

"Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить", - отметил Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, парламент 13 июля поддержал выделение дополнительных денег на завершение строительства музея Голодомора, а именно 573,9 млн гривен. Но некоторых украинцев возмутило такое предложение. По их мнению, средства нужно направить на армию, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и то, что приближает государство к победе.

Вчера стало известно, что президент ветировал закон. Отмечается, что 27 июля законопроект вернули в Раду с предложениями президента.

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Владимир ЗеленскийГолодоморВерховная рада