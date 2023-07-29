Зеленский ветировал закон о 500 млн гривен на музей Голодомора: появился текст

Президент подчеркнул, что не отрицает необходимости завершения строительства музея Голодомора.

Однако, по мнению Зеленского, первоочередной задачей является защита суверенитета и территориальной целостности Украины, а именно обеспечение национальной обороны для отражения российской агрессии.

"Учитывая изложенное, считаю, что усилия всех государственных органов и органов местного самоуправления должны быть направлены на принятие жизненно необходимых решений, прежде всего приближающих победу Украины, поэтому предлагаю Закон отклонить", - отметил Зеленский.

Что этому предшествовало

Напомним, парламент 13 июля поддержал выделение дополнительных денег на завершение строительства музея Голодомора, а именно 573,9 млн гривен. Но некоторых украинцев возмутило такое предложение. По их мнению, средства нужно направить на армию, восстановление поврежденной инфраструктуры, медицину и то, что приближает государство к победе.

Вчера стало известно, что президент ветировал закон. Отмечается, что 27 июля законопроект вернули в Раду с предложениями президента.

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