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Зеленський ветував закон про створення резерву держслужбовців

Україна, Понеділок 27 липня 2020 11:17
Зеленський ветував закон про створення резерву держслужбовців
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент повернув відповідний законопроект до Ради зі своїми пропозиціями

Президент України Володимир Зеленський ветував законопроект, яким передбачалося створення резерву державних службовців. Він повернув документ до Верховної ради зі своїми пропозиціями.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Президент повернув до Верховної ради закон "Про внесення змін до закону "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" з власними пропозиціями", - сказано у повідомленні.

Що пропонує глава держави

Президент пропонує скасувати положення про те, що суб’єкт призначення може звільнити держслужбовця категорії "А" з посади з власної ініціативи, за поданням прем’єр-міністра України або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану) протягом чотирьох місяців з дня призначення прем'єра або відповідного міністра чи керівника центрального органу виконавчої влади (керівника держоргану).

Також Зеленський вважає необхідним включити до складу Комісії з питань вищого корпусу держслужби представників основних державних інституцій, які спроможні фахово надати оцінку особі, що претендує на зайняття посади держслужби категорії "А", щодо її профкомпетентності.

Крім того глава держави пропонує ще одну новацію. Передбачається, що за рішенням суб’єкта призначення або керівника держслужби осіб, призначених шляхом добору та укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, у разі їхньої відповідності займаним посадам та виконання завдань з ключовими показниками ефективності та якості такого контракту можуть призначити на відповідні посади чи перевести на рівнозначні або нижчі вакантні посади в цьому органі без обов’язкового проведення конкурсу. При цьому має бути врахована строковість призначення на відповідні посади держслужби.

У разі, якщо суб’єкт призначення або керівник держслужби вважають, що згадані особи не відповідають займаній посаді або ухвалено рішення про переведення їх на інші вакантні посади, на ці посади оголошують конкурс протягом двох тижнів після скасування карантину.

Нагадаємо, на початку липня Верховна рада прийняла в другому читанні відповідний законопроект №3491 про створення такого резерву.

Як писало РБК-Україна раніше, в Україні можуть оновити систему оплати праці державних службовців: Кабмін вніс до Верховної Ради відповідний законопроект №3748.

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