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Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Новини » Політика    04.09.2019 - 13:17
Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту"
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій направив документ на підпис Зеленському ще в кінці червня

Президент України Володимир Зеленський ветував 4 вересня законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зеленський ветував закон про держпідтримку &quot;Пласту&quot;

Останній етап проходження документу - готується на розгляд з вето президента.

"04.09.2019 повернуто з пропозиціями президента", - зазначено на сторінці закону на сайті Ради.

На даний момент текст пропозицій глави держави до закону на сайті ВР відсутній.

Метою закону про держпідтримку "Пласту" є "врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організацією, посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді".

Нагадаємо, глава ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав наприкінці червня прийнятий депутатами закон №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Проектом закону про "Пласт" планувалося внести ряд змін до законів "Про культуру" і "Про позашкільну освіту".

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 30 травня прийняла за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Додамо, Зеленський у середу також ветував законопроект, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції, і законопроект про примусову хімічну кастрацію педофілів.

Зеленський ветував закон про примусову хімічну кастрацію педофілів Зеленський ветував закон про відповідальність при закупівлі оборонної продукції
Новини України Володимир Зеленськийвето
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