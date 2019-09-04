Зеленський ветував закон про держпідтримку "Пласту"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парубій направив документ на підпис Зеленському ще в кінці червня

Президент України Володимир Зеленський ветував 4 вересня законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документу - готується на розгляд з вето президента.

"04.09.2019 повернуто з пропозиціями президента", - зазначено на сторінці закону на сайті Ради.

На даний момент текст пропозицій глави держави до закону на сайті ВР відсутній.

Метою закону про держпідтримку "Пласту" є "врегулювання відносин центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з організацією, посилення громадянської освіти та національно-патріотичного виховання молоді".

Нагадаємо, глава ВР 8 скликання Андрій Парубій підписав наприкінці червня прийнятий депутатами закон №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Проектом закону про "Пласт" планувалося внести ряд змін до законів "Про культуру" і "Про позашкільну освіту".

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада 30 травня прийняла за основу і в цілому з техніко-юридичними правками законопроект №10184 "Про державне визнання і підтримку "Пласту" - Національної скаутської організації України".

Додамо, Зеленський у середу також ветував законопроект, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення під час закупівлі оборонної продукції, і законопроект про примусову хімічну кастрацію педофілів.