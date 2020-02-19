Зеленский ветировал скандальную "маржу Холодова"

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Верховной Рады Украины.

Как свидетельствует сайт парламента, президент вернул закон со своими предложениями.

Напомним, скандал вокруг данного законопроекта, известного больше как "маржа Холодова", начался в октябре 2019 года, когда на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики к законопроекту №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов было принято поправку, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как позже выяснили журналисты, поправку было принято в интересах заместителя главы упомянутого парламентского комитета Андрея Холодова, который опосредованно контролирует большую сеть розничной продажи сигарет. В декабре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло производства в отношении Холодова по подозрению в превышении властных полномочий.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Министерство финансов Украины предложило президенту Украины Владимиру Зеленскому наложить вето на скандальный закон №1049.

Ранее исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко на встрече с президентом Украины также призвала Владимира Зеленского применить вето против закона №1049.

"Мы были неприятно поражены тем, что важные для целой отрасли регуляторные изменения принимаются без предварительного обсуждения с представителями отрасли и "маскируются" путем включения их в законопроекты по совершенно другим вопросам", - заявили в Европейской бизнес ассоциации.

Впрочем, закон уже привел к кризису на табачном рынке. Четыре табачные компании, которые входят в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины, были вынуждены резко сократить производство и отозвать уже заказанные акцизные марки на сотни миллионов гривен, а компания British American Tobacco даже остановила свою фабрику в Прилуках. Только за октябрь-ноябрь 2019 года госбюджет Украины потерял за данный закон более 2,5 млрд грн.