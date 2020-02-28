Зеленский ветировал отмену закона о строевом уставе ВСУ

Президент Владимир Зеленский ветировал законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - готовится на рассмотрение с вето президента.

"Законопроект направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Организации Североатлантического договора", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, ранее Верховная рада приняла за основу и в целом законопроект №2466 "О признании таким, что утратил действие, закон Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины".

В частности, 300 нардепов поддержали его принятие за основу, после чего глава парламента Дмитрий Разумков предложил одобрить документ в целом. За принятие в целом проголосовали 278 нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 ноября 2019 года был опубликован закон №0906 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о выполнении воинских обязанностей и прохождении военной службы)".