Зеленский вернул Бессмертного в контактную группу

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) Романа Бессмертного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 июля.

При этом отмечается, что глава государства уволил представителя в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Александра Моцика.

"В частичное изменение статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 № 414 "Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонний контактной группе" уполномочить Бессмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А. Моцика", - говорится в указе №504/2019.

Отметим, в 2015 году Романа Бессмертного назначили представителем Украины по политическим вопросам в ТКГ. На заседаниях он настаивал на необходимости решения вопросов безопасности, прекращения огня и освобождения заложников. В апреле 2016 года Бессмертный покинул контактную группу.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех украинских представителей в Трехсторонней контактной группе. Согласно указу президента от 19 июня, Украину в ТКГ будут представлять Богдан Бондарь, Игорь Веремий, Валерия Лутковская и Александр Моцик.

Кроме того, президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы.