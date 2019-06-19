ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ

Новости » Политика    19.06.2019 - 22:31
Зеленский обновил состав украинской делегации в ТКГ
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Указ о назначении украинских представителей был подписан 19 июня

Президент Украины Владимир Зеленский назначил четырех украинских представителей в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №414/2019.

Согласно указу президента, который был подписан 19 июня, Украину в Трехсторонний контактной группе для достижения целей мирного урегулирования ситуации на Донбассе будут представлять:

  • Богдан Бондарь - в рабочей подгруппе по вопросам безопасности;
  • Игорь Веремий - в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
  • Валерия Лутковская - в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам;
  • Александр Моцик - в рабочей подгруппе по политическим вопросам

Кроме того, Зеленский обязал Кабинет министров обеспечить компенсацию расходов представителей, связанных с обеспечением представительства Украины в ТКГ.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская войдет в состав Трехсторонней контактной группы. Тогда первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко заявила, что минская группа останется практически в том же составе, в котором работала предыдущие 4 года.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в Трехстороннюю контактную группу. Так, Кучма будет главой украинской стороны Трехсторонней контактной группы.

Зеленский прокомментировал выводы по делу MH17 ТКГ не смогла прийти к общему решению относительно "хлебного перемирия"
Новости Украины Владимир ЗеленскийназначениеКонтактная группа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь