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Зеленский о вечерних обстрелах: чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации

Фото: Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Артур Родивилов

Вечером украинские города стали мишенями для российских ракетных ударов. Обстрелами Россия демонстрирует свое бессилие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Львов, Винница, Киевская и Днепропетровская области, Одесса, Харьковщина. Такой масштабный обстрел свидетельствует не о том, что у РФ какая-то военная цель. Нанести удар по Закарпатью, что это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам... Чем больше таких ударов, тем больше Россия от цивилизации", - заявил президент.

Вечером 3 мая РФ нанесла серию ракетных ударов по населенным пунктам в разных уголках Украины. Среди пострадавших городов, в частности, Львов, Долинская и другие.

К слову, в Днепропетровской области разрушена железнодорожная инфраструктура в результате ракетного удара РФ.

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Владимир Зеленский