Зеленский о вечерних обстрелах: чем больше таких ударов, тем дальше Россия от цивилизации

"Львов, Винница, Киевская и Днепропетровская области, Одесса, Харьковщина. Такой масштабный обстрел свидетельствует не о том, что у РФ какая-то военная цель. Нанести удар по Закарпатью, что это может дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не по силам... Чем больше таких ударов, тем больше Россия от цивилизации", - заявил президент.