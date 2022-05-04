Зеленський про вечірні обстріли: чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації
Увечері українські міста стали мішенями для російських ракетних ударів. Обстрілами Росія демонструє своє безсилля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.
"Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась Військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу... Чим більше таких ударів, тим більше Росія від цивілізації", - заявив президент.
Увечері 3 травня РФ завдала серію ракетних ударів по населених пунктах у різних куточках України. Серед постраждалих міст, зокрема, Львів, Долинська та інші.
До слова, у Дніпропетровській області зруйнована залізнична інфраструктура в результаті ракетного удару РФ.
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