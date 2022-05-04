Зеленський про вечірні обстріли: чим більше таких ударів, тим далі Росія від цивілізації

"Львів, Вінниця, Київська та Дніпропетровська області, Одеса, Харківщина. Такий масштабний обстріл свідчить не про те, що у РФ якась Військова мета. Завдати удару по Закарпаттю, що це може дати Росії? Вони намагаються вимістити своє безсилля, тому що Україна їм не під силу... Чим більше таких ударів, тим більше Росія від цивілізації", - заявив президент.