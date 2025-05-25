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Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і синові Богуслаєва: хто ще в списках

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.

Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  • підтримати внесені Нацбанком України пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій);
  • застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
  • Кабміну разом з СБУ та Нацбанком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
  • Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи ЄС, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Проти кого введено санкції

Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:

  • Пунін Дмитро Геннадійович (громадянин РФ);
  • Банніков Іван Олександрович (громадянин РФ);
  • Матяшов Олександр Геннадійович (громадянин РФ);
  • Богуслаєва Олександр В'ячеславович (громадянин Гренади, син скандально відомого колишнього президента "Мотор січі");
  • Дудаєв Ахмед Махмудович (громадянин РФ);
  • Лалакін Сергій Миколайович (громадянин РФ);
  • Михайлов Сергій Анатолійович (громадянин РФ);
  • Мосійсчук Ігор Володимирович (громадянин України, колишній народний депутат);
  • Петров Геннадій Васильович (громадянин РФ);
  • Шапошніков Ростислав Сергійович (громадянин України).

Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.

"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".

Санкції проти компаній

Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:

  • ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ" (країна реєстрації - Україна);
  • ТОВ "ТРАНІТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Україна);
  • ТОВ "ТУРБО.ЮА" (Україна);
  • ТОВ "ВІКТОРІЯ-СОФТ" (Україна);
  • КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кіпр);
  • ПІПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кіпр)
  • МОНАК ЛІМІТЕД (Кіпр);
  • В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кіпр);
  • Carleta N.V. (Нідерланди).

Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.

Детальніше про те, хто опинився в цьому списку - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийУкраїна