Зеленський вдарив санкціями по PIN-UP і синові Богуслаєва: хто ще в списках

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази про ведення персональних санкцій. До списку увішли син Богуслаєва, співзасновники міжнародного бренду (онлайн-казино) Pin-Up і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт президента.
Відповідно статті щодо санкцій, Рада національної безпеки і оборони України вирішила:
Згідно опублікованих документів, до санаційного списку потрапили:
Зазначимо, що перші троє зі списку - Пунін, Банніков, Матяшов - є ключовими фігурами в структурі власності міжнародного бренду онлайн-казино Pin-Up. Вони мають пряме відношення до компанії Guruflow Team Ltd, зареєстрованої на Кіпрі, яка володіє торговою маркою Pin-Up та контролює її діяльність у різних країнах, включаючи Україну.
"(Матяшов Олександр Геннадійович - ред.) спільно з Банніковим Іваном Олександровичем та Пуніним Дмитром Геннадійовичем через ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЄДРПОУ 44130446, організація азартних ігор) здійснив маскування грального бізнесу бренду "PIN-UP" під українське походження. За фактом через підставні компанії дохід від діяльності спрямовувалися державі-агресору", - вказано на сайті "Миротворець".
Окрім персональних санкцій, рішенням РНБО введено обмеження проти:
Нагадаємо, у квітні 2024 року Володимир Зеленський ввів нові санкції, які пов'язані з пропагандистським рупором Кремля.
Детальніше про те, хто опинився в цьому списку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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