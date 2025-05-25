Зеленский ударил санкциями по PIN-UP и сыну Богуслаева: кто еще в списках

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о ведении персональных санкций. В список вошли сын Богуслаева, соучредители международного бренда (онлайн-казино) Pin-Up и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.
Согласно статье о санкциях, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:
Согласно опубликованным документам, в санационный список попали:
Отметим, что первые трое из списка - Пунин, Банников, Матяшов - являются ключевыми фигурами в структуре собственности международного бренда онлайн-казино Pin-Up. Они имеют прямое отношение к компании Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре, которая владеет торговой маркой Pin-Up и контролирует ее деятельность в разных странах, включая Украину.
"(Матяшов Александр Геннадьевич - ред.) совместно с Банниковым Иваном Александровичем и Пуниным Дмитрием Геннадьевичем через ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЕГРПОУ 44130446, организация азартных игр) осуществил маскировку игорного бизнеса бренда "PIN-UP" под украинское происхождение. По факту через подставные компании доход от деятельности направлялись государству-агрессору", - указано на сайте "Миротворец".
Кроме персональных санкций, решением СНБО введены ограничения против:
Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.
Детальнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.
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