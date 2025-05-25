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Зеленский ударил санкциями по PIN-UP и сыну Богуслаева: кто еще в списках

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа о ведении персональных санкций. В список вошли сын Богуслаева, соучредители международного бренда (онлайн-казино) Pin-Up и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента.

Согласно статье о санкциях, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

  • поддержать внесенные Нацбанком Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);
  • применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции);
  • Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
  • Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Против кого введены санкции

Согласно опубликованным документам, в санационный список попали:

  • Пунин Дмитрий Геннадьевич (гражданин РФ);
  • Банников Иван Александрович (гражданин РФ);
  • Матяшов Александр Геннадьевич (гражданин РФ);
  • Богуслаев Александр Вячеславович (гражданин Гренады, сын скандально известного бывшего президента "Мотор сичи");
  • Дудаев Ахмед Махмудович (гражданин РФ);
  • Лалакин Сергей Николаевич (гражданин РФ);
  • Михайлов Сергей Анатольевич (гражданин РФ);
  • Мосийсчук Игорь Владимирович (гражданин Украины, бывший народный депутат);
  • Петров Геннадий Васильевич (гражданин РФ);
  • Шапошников Ростислав Сергеевич (гражданин Украины).

Отметим, что первые трое из списка - Пунин, Банников, Матяшов - являются ключевыми фигурами в структуре собственности международного бренда онлайн-казино Pin-Up. Они имеют прямое отношение к компании Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре, которая владеет торговой маркой Pin-Up и контролирует ее деятельность в разных странах, включая Украину.

"(Матяшов Александр Геннадьевич - ред.) совместно с Банниковым Иваном Александровичем и Пуниным Дмитрием Геннадьевичем через ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЕГРПОУ 44130446, организация азартных игр) осуществил маскировку игорного бизнеса бренда "PIN-UP" под украинское происхождение. По факту через подставные компании доход от деятельности направлялись государству-агрессору", - указано на сайте "Миротворец".

Санкции против компаний

Кроме персональных санкций, решением СНБО введены ограничения против:

  • ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (страна регистрации - Украина);
  • ООО "ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ" (Украина);
  • ООО "ТУРБО.ЮА" (Украина);
  • ООО "ВИКТОРИЯ-СОФТ" (Украина);
  • КОМАНДА ГУРУФЛОУ ЛТД (Кипр);
  • ПИПРОС ХОЛДИНГ ЛТД (Кипр)
  • МОНАК ЛИМИТЕД (Кипр);
  • В.W.I. BLACK-WOOD LIMITED (Кипр);
  • Carleta N.V. (Нидерланды).

Напомним, в апреле 2024 года Владимир Зеленский ввел новые санкции, которые связаны с пропагандистским рупором Кремля.

Детальнее о том, кто оказался в этом списке - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийУкраина