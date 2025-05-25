Зеленский ударил санкциями по PIN-UP и сыну Богуслаева: кто еще в списках

Согласно статье о санкциях, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил:

поддержать внесенные Нацбанком Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций);

применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции);

Кабмину вместе с СБУ и Нацбанком обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Против кого введены санкции

Согласно опубликованным документам, в санационный список попали:

Пунин Дмитрий Геннадьевич (гражданин РФ);

Банников Иван Александрович (гражданин РФ);

Матяшов Александр Геннадьевич (гражданин РФ);

Богуслаев Александр Вячеславович (гражданин Гренады, сын скандально известного бывшего президента "Мотор сичи");

Дудаев Ахмед Махмудович (гражданин РФ);

Лалакин Сергей Николаевич (гражданин РФ);

Михайлов Сергей Анатольевич (гражданин РФ);

Мосийсчук Игорь Владимирович (гражданин Украины, бывший народный депутат);

Петров Геннадий Васильевич (гражданин РФ);

Шапошников Ростислав Сергеевич (гражданин Украины).

Отметим, что первые трое из списка - Пунин, Банников, Матяшов - являются ключевыми фигурами в структуре собственности международного бренда онлайн-казино Pin-Up. Они имеют прямое отношение к компании Guruflow Team Ltd, зарегистрированной на Кипре, которая владеет торговой маркой Pin-Up и контролирует ее деятельность в разных странах, включая Украину.

"(Матяшов Александр Геннадьевич - ред.) совместно с Банниковым Иваном Александровичем и Пуниным Дмитрием Геннадьевичем через ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" (код ЕГРПОУ 44130446, организация азартных игр) осуществил маскировку игорного бизнеса бренда "PIN-UP" под украинское происхождение. По факту через подставные компании доход от деятельности направлялись государству-агрессору", - указано на сайте "Миротворец".

Санкции против компаний

Кроме персональных санкций, решением СНБО введены ограничения против: