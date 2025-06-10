Зеленський вдарив по Росії новими санкціями: у списку "Артек" і не тільки

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії. Зокрема, під обмеження потрапив табір "Артек" у тимчасово окупованому Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №395/2025 глави української держави.
Указ передбачає санкції проти 48 фізичних осіб. Зокрема, обмеження торкнулися Романа Альохіна. Він відомий як російський "воєнкор". Минулого року був радником уряду Курської області в Росії.
Примітно, що Альохін цього року уклав контракт із підрозділом "Ахмат", який воює проти України, і прослужив там лише 23 дні.
При цьому у санкційний список внесли начальника управління президента РФ з громадських проектів Сергія Новікова та депутата Палати представників Білорусі Дмитра Шевцова.
Також санкції спрямовані проти дев'яти юридичних осіб:
До слова, раніше Центр нацопору повідомляв, що росіяни перетворили "Артек" на місце відпочинку для окупантів. Станом на квітень там уже побували близько 30 російських солдатів.
До слова, Євросоюз запровадив санкції проти Міжнародного дитячого центру "Артек" ще в червні минулого року.
Тоді ж обмеження були введені проти матері глави Чечні Рамзана Кадирова, Аймані Кадирової.
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