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Зеленский ударил по России новыми санкциями: в списке "Артек" и не только

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России. В частности, под ограничения попал лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №395/2025 главы украинского государства.

Указ предусматривает санкции против 48 физических лиц. В частности, ограничения коснулись Романа Алехина. Он известен как российский "военкор".  В прошлом году был советником правительства Курской области в России. 

Примечательно, что Алехин в этом году заключил контракт с подразделением "Ахмат", которое воюет против Украины, и прослужил там только 23 дня. 

При этом в санкционный список внесли начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова и депутата Палаты представителей Беларуси Дмитрия Шевцова.

Также санкции направлены против девяти юридических лиц:

  • "Международный детский центр "Артек"(находится под контролем Министерства образования России с момента оккупации Крыма);
  • Общероссийский общественно-государственный движение детей и молодежи "Движение первых";
  • Региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Херсонской области;
  • Автономная некоммерческая организация "Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет";
  • "Мелитопольский государственный университет";
  • "Российское общество "Знание";
  • "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • "Морской инновационный центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России города Севастополя";
  • Всероссийская общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

К слову, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что россияне превратили "Артек" в место отдыха для оккупантов. По состоянию на апрель там уже побывали около 30 российских солдат. 

Санкции ЕС против "Артека"

К слову, Евросоюз ввел санкции против Международного детского центра "Артек" еще в июне прошлого года.

Тогда же ограничения были введены против матери главы Чечни Рамзана Кадырова, Аймани Кадыровой.

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