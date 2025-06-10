Зеленский ударил по России новыми санкциями: в списке "Артек" и не только

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России. В частности, под ограничения попал лагерь "Артек" во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №395/2025 главы украинского государства.
Указ предусматривает санкции против 48 физических лиц. В частности, ограничения коснулись Романа Алехина. Он известен как российский "военкор". В прошлом году был советником правительства Курской области в России.
Примечательно, что Алехин в этом году заключил контракт с подразделением "Ахмат", которое воюет против Украины, и прослужил там только 23 дня.
При этом в санкционный список внесли начальника управления президента РФ по общественным проектам Сергея Новикова и депутата Палаты представителей Беларуси Дмитрия Шевцова.
Также санкции направлены против девяти юридических лиц:
К слову, ранее Центр нацсопротивления сообщал, что россияне превратили "Артек" в место отдыха для оккупантов. По состоянию на апрель там уже побывали около 30 российских солдат.
К слову, Евросоюз ввел санкции против Международного детского центра "Артек" еще в июне прошлого года.
Тогда же ограничения были введены против матери главы Чечни Рамзана Кадырова, Аймани Кадыровой.
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