Зеленский вчера провел большое совещание по Донбассу, - Данилов

По словам Данилова, на совещании в Офисе президента присутствовали генералы, военные и представители разведки.

"Вчера было большое совещание у президента. На нем присутствовали 8 генералов, все наши военные, которые имеют к этому отношение, все наши разведки. Совещание закончилось в начале 10-го часа вечера", - сказал он.

Напомним, в минувшую пятницу ситуация на Донбассе обострилась. В результате обстрела вблизи Шумов четверо военных погибли, а двое получили ранения. После этого глава государства инициировал переговоры с "нормандским четверкой".

После этого украинская разведка заявила о готовности России к масштабной эскалации на Донбассе с продвижением вглубь украинской территории.

Как заверил Зеленский, украинская армия готова дать отпор, но решать ситуацию на Донбассе хотят дипломатическим путем.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 2 апреля

Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Максим Степанов рассказал, что необходимо для создания украинской вакцины против COVID-19.



Также министр здравоохранения рассказал, сколько людей нужно вакцинировать, чтобы в стране появился коллективный иммунитет.



В том же выпуске советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович впервые рассказал, сколько украинских военных погибло от начала установления режима прекращения огня на востоке страны.



А известный общественный активист и волонтер Роман Синицын рассказал, почему возникли беспорядки у здания Офиса Президента на митинге за Стерненко.



Кроме того, смотрите сюжет о том, имеет ли Украина шансы стать членом НАТО.