Зеленский: важно, чтобы дипломаты и наблюдатели ОБСЕ оставались в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европарламента Шарлем Мишелем заявил, что дипломаты и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставались в стране. Глава государства подчеркнул, что это важно на фоне обострения ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента .

В ходе беседы Зеленский обратил внимание главы Европарламента на обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Глава государства сообщил Шарлю Мишелю о значительном увеличении обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Особо он отметил сегодняшние удары по детсаду в Станице Луганской.

"Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и СММ ОБСЕ оставались на своих местах в Украине", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации мониторинговая деятельность ОБСЕ крайне важна, поскольку является дополнительным фактором сдерживания. Зеленский отметил, что сегодня наблюдательной миссии не хватает сил и средств для объективной фиксации всех нарушений режима прекращения огня.