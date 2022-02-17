Зеленский: важно, чтобы дипломаты и наблюдатели ОБСЕ оставались в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с главой Европарламента Шарлем Мишелем заявил, что дипломаты и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ оставались в стране. Глава государства подчеркнул, что это важно на фоне обострения ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Офиса президента.
В ходе беседы Зеленский обратил внимание главы Европарламента на обострение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Глава государства сообщил Шарлю Мишелю о значительном увеличении обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Особо он отметил сегодняшние удары по детсаду в Станице Луганской.
"Эта ситуация в очередной раз доказала, что эвакуация дипломатов и представителей ОБСЕ из Украины сейчас не ко времени. Важно, чтобы дипломаты и СММ ОБСЕ оставались на своих местах в Украине", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что в сложившейся ситуации мониторинговая деятельность ОБСЕ крайне важна, поскольку является дополнительным фактором сдерживания. Зеленский отметил, что сегодня наблюдательной миссии не хватает сил и средств для объективной фиксации всех нарушений режима прекращения огня.
Напомним, с начала суток боевики на Донбассе 29 раз нарушили режим прекращения огня. В частности, под обстрелы попали детский сад в Станице Луганской, лицей в Попасной и частный сектор в поселке Врубовка.
Отметим, в связи с обстрелами жителей Луганской области призвали не выходить на улицу, оставаться дома или возле укрытий.