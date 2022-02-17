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Зеленський: важливо, щоб дипломати і спостерігачі ОБСЄ залишалися в Україні

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 15:21
Зеленський: важливо, щоб дипломати і спостерігачі ОБСЄ залишалися в Україні Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з главою Європарламенту Шарлем Мішелем заявив, що дипломати і спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ залишалися в країні. Глава держави підкреслив, що це важливо на тлі загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Офісу президента.

В ході бесіди Зеленський звернув увагу глави Європарламенту на загострення ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС). Глава держави повідомив Шарлю Мішелю про значне збільшення обстрілів з боку проросійських бойовиків. Особливо він відзначив сьогоднішні удари по дитсадку в Станиці Луганській.

"Ця ситуація в черговий раз довела, що евакуація дипломатів і представників ОБСЄ з України зараз не на часі. Важливо, щоб дипломати і СММ ОБСЄ залишалися на своїх місцях в Україні", - сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що в ситуації, що склалася моніторингова діяльність ОБСЄ вкрай важлива, оскільки є додатковим фактором стримування. Зеленський зазначив, що сьогодні спостережній місії не вистачає сил і засобів для об'єктивної фіксації всіх порушень режиму припинення вогню.

Нагадаємо, з початку доби бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Зокрема, під обстріли потрапили дитячий садок у Станиці Луганській, ліцей у Попасній та приватний сектор у селищі Врубівка.

Зазначимо, у зв'язку з обстрілами жителів Луганської області закликали не виходити на вулицю, залишатися вдома або біля укриттів.

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