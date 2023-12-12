Зеленський у Вашингтоні зустрівся із директором МВФ: що обговорювали

Президент України подякував МВФ за своєчасну та суттєву допомогу, надану Україні з початку повномасштабної війни з Росією.

"Ця велика підтримка дуже важлива для України та українського народу. Під час війни захищена фінансова система є критично важливою", - зазначив він.

Зі свого боку, Кристаліна Георгієва наголосила, що Фонд захоплюється досягненнями України в умовах війни.

"Економіка України показує хороші результати. Цього року ми очікуємо на зростання ВВП на 4,5%. У третьому кварталі 2023 року ВВП зріс на 9,3% порівняно з третім кварталом 2022 року, що просто неймовірно. У листопаді інфляція впала до 5,1%, що є мрією для багатьох країн, які не перебувають у стані війни", - сказала Георгієва.

Президент подякував за рішення Ради директорів МВФ про виділення нашій державі траншу у розмірі 900 млн доларів.

Також сторони обговорили залучення в Україну міжнародного фінансування у 2024 році. Вони також обговорили, як разом із міжнародними партнерами продовжити роботу щодо мобілізації фінансової підтримки для України.

Було порушено тему необхідності створення ефективного механізму використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Такий механізм міг би забезпечити Україні альтернативну бюджетну підтримку та інвестиції, які необхідні для відновлення країни.

Поїздка Зеленського до США

11 грудня президент Володимир Зеленський приїхав із робочим візитом до США. У Вашингтоні український лідер зустрінеться із президентом Джо Байденом.

До речі, також ми писали, що президент України в США назвав мету на 2024 рік.

Раніше ми писали про заяву Зеленського, що російський диктатор Путін має програти у війні.

Детальніше про поїздку Зеленського до Вашингтона і чого очікувати від зустрічі з Байденом - читайте у матеріалі РБК-Україна.