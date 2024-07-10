Зеленський у Вашингтоні сказав, скільки літаків F-16 потрібно Україні

"Проблема з F-16 полягає в кількості і датах. Але давайте будемо чесними. Росія кожного дня використовує проти України 300 літаків. У нас було рішення про 10-20. Навіть якщо буде 50 – це ніщо. Ми захищаємося, ми потребуємо 128. Це флот", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що союзники України мають цю інформацію.

"Поки у нас не буде 128 літаків, ми не зможемо до них (росіян, - ред.) дорівнятися у небі, це буде складно", - наголосив президент.