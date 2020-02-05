ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА        

Новости » Политика     05.02.2020 - 14:45
Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА        
Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмыгаль)

Шмыгаля уволили из-за назначения в правительство Алексея Гончарука          

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В указе говорится, что Шмыгаль уволен согласно поданному им заявлению.

Отметим, вчера Верховная рада Украины назначила Шмыгаля вице-премьер-министром. Он также возглавит Министерство развития общин и территорий вместо Алены Бабак, которая недавно покинула министерство, проработав в нем с конца августа.

Шмыгаль стал главой Ивано-Франковской ОГА в августе 2019 года. До этого был директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), которая входит в холдинг олигарха Рината Ахметова. Также занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника управления Министерства доходов и сборов во Львовской области.

Является кандидатом экономических наук - защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производственных сил.

Зеленский завтра придет в Раду, - источник
Новости Украины Владимир Зеленский
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь