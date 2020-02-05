Зеленский уволил Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской ОГА        

Фото: Денис Шмыгаль (facebook.com/Денис Шмыгаль)

Шмыгаля уволили из-за назначения в правительство Алексея Гончарука

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Дениса Шмыгаля с должности главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

В указе говорится, что Шмыгаль уволен согласно поданному им заявлению.

Отметим, вчера Верховная рада Украины назначила Шмыгаля вице-премьер-министром. Он также возглавит Министерство развития общин и территорий вместо Алены Бабак, которая недавно покинула министерство, проработав в нем с конца августа.

Шмыгаль стал главой Ивано-Франковской ОГА в августе 2019 года. До этого был директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК "Западэнерго"), которая входит в холдинг олигарха Рината Ахметова. Также занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА, был заместителем начальника управления Министерства доходов и сборов во Львовской области.

Является кандидатом экономических наук - защитил диссертацию по региональной экономике и размещению производственных сил.