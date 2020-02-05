ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський звільнив Шмигаля з посади голови Івано-Франківської ОДА

Новини » Політика     05.02.2020 - 14:45
Зеленський звільнив Шмигаля з посади голови Івано-Франківської ОДА
Фото: Денис Шмигаль (facebook.com/Денис Шмигаль)

Шмигаля звільнили через призначення до уряду Олексія Гончарука

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дениса Шмигаля з посади голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента.

В указі йдеться, що Шмигаля звільнено згідно з поданою ним заявою.

Відзначимо, вчора Верховна рада України призначила Шмигаля віце-прем'єр-міністром. Він також очолить Міністерство розвитку громад і територій замість Олени Бабак, яка нещодавно покинула міністерство, пропрацювавши в ньому з кінця серпня.

Шмигаль став головою Івано-Франківської ОДА у серпні 2019 року. До цього був директором Бурштинської ТЕС (ПАТ ДТЕК "Західенерго"), яка входить до холдингу олігарха Ріната Ахметова. Також обіймав посаду голови департаменту економічного розвитку, торгівлі та промисловості Львівської ОДА, був заступником начальника управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області.

Є кандидатом економічних наук - захистив дисертацію з регіональної економіки та розміщення виробничих сил.

Зеленський завтра прийде в Раду, - джерело
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся