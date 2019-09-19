Зеленский уволил шесть глав РГА в Ровенской области

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении шести глав районных государственных администраций в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября. Причиной увольнения указано "окончанием срока полномочий президента Украины". В частности, были уволены:
Также сообщалось, что Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Возглавлять делегацию будет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.