ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент сформировал делегацию для участия в Генассамблее ООН

Новости » Политика    19.09.2019 - 16:15
Президент сформировал делегацию для участия в Генассамблее ООН
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главой делегации назначен глава МИД Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом говорится в распоряжении №336/2019-рп, размещенном на сайте главы государства.

Так, главой украинской делегации назначен министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, а его заместителем стал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Также в состав украинской делегации вошли:

  • Игорь Жовква - заместитель руководителя Офиса президента;
  • Сергей Кислица - заместитель главы МИД;
  • Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
  • Виктория Кувшинкова - начальник отдела ООН Департамента международных организаций МИД;
  • Алексей Луцкевич - заместитель руководителя Главного управления по вопросам внешней политики;
  • Руслан Нимчинский - исполняющий обязанности директора Департамента международной безопасности МИД;
  • Евгения Филиппенко - директор Департамента международных организаций МИД;
  • Богдан Яременко - председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Кроме того, президент утвердил директивы украинской делегации в Генеральной ассамблее ООН. Однако информация о содержании директивов была засекречена.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральная ассамблея ООН включила вопрос решения ситуации на востоке Украины в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября. Украинская делегация также примет участие в заседании Генассамблеи ООН.

Назначен новый глава Николаевской ОГА Зеленский выступил против продажи земли иностранцам
Новости Украины Владимир ЗеленскийООНделегация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь