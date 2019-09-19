Зеленський звільнив шість голів РДА в Рівненській області

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення шести голів районних державних адміністрацій Рівненської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.
Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня. Причиною звільнення зазначено "закінченням строку повноважень президента України". Зокрема, були звільнені:
Також повідомлялося, що Зеленський сформував делегацію для участі в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Очолювати делегацію буде міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.