Зеленський звільнив очільника СБУ в Полтавській області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський звільнив Юрія Рахівського

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського. Про це йдеться в указі, розміщеному на сайті глави держави.

Так, відповідно до указу №768/2019, Рахівський був звільнений з посади начальника управління СБУ в Полтавській області у п'ятницю, 25 жовтня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський призначив Романа Семенченка уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю СБУ. З вересня 2013 по березень 2014 року Семенченко керував управлінням СБУ в Житомирській області.

Також РБК-Україна писало, що глава держави розповів, за яких умов може звільнити главу СБУ Івана Баканова. За словами Зеленського, Баканов може втратити посаду глави СБУ, якщо буде доведено, що його консультує колишній військовий прокурор Анатолій Матіос.

Крім того, 4 вересня на сайті глави держави було оприлюднено указ про звільнення начальника управління СБУ в Херсонській області. Відповідно до указу, з посади очільника СБУ в Херсонській області був звільнений Едуард Кріцин.