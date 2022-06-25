Зеленский уволил послов сразу пяти стран: список

Президент Владимир Зеленский уволил чрезвычайных и полномочных послов Украины сразу в пяти странах. Речь идет о Грузии, Словакии, Португалии, Исламской Республике Иран и Ливан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Как стало известно из опубликованных документов речь идет о:
Напомним, недавно президент уволил послов в Нигерии и Камеруне из-за неэффективного исполнения обязанностей.
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