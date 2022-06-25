Зеленський звільнив послів одразу п'яти країн: список

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України одразу в п'яти країнах. Мова йде про Грузію, Словаччину, Португалію, Ісламську Республіку Іран та Ліван.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Як стало відомо з опублікованих документів мова йде про:
Нагадаємо, нещодавно президент звільнив послів в Нігерії та Камеруні через неефективне виконання обов’язків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.