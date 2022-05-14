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Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и Камеруне

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Суббота 14 мая 2022 22:55
Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и Камеруне Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский уволил з должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нигерии и Камеруне Валерия Кирдоду. Он был уволен из-за неэффективного исполнения обязанностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, во время войны послы должны быть вдвойне эффективными, неутомимыми и самоотверженными ради Украины. В то же время важно и то, чтобы от их работы был результат.

"Не справляешься, не держишь фронт - бегом домой. Особенно, если еще и позоришь "честь мундира". Очередное кадровое решение президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто "протирает штаны". Дальше не хочу характеризовать - пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что "Центр все видит", – подчеркнул Сибига.

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Украина Владимир Зеленский Нигерия Камерун
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